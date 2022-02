Propone Heriberto Treviño tipificar delito contra intimidad

Con el fin de proteger a las mujeres de la violencia digital, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú anunció que presentará esta semana una iniciativa de reforma al Código Penal para combatir de forma más eficiente el delito contra la intimidad personal.

El líder de la bancada priísta detalló que se trata de una propuesta para modificar el artículo 271 bis 5 del Código Penal del Estado de Nuevo León.

Treviño Cantú alertó que es más común en Nuevo León que las mujeres sean víctimas de suplantación de identidad para darle una connotación de índole sexual a través de las redes sociales e internet, lo que las coloca en una situación de riesgo.

Treviño Cantú lamentó que las personas que se han visto vulneradas y exhibidas no saben qué hacer, ni a quién recurrir y quedan en total indefensión.



"Hay que enfatizar que estos lamentables casos tienen la particularidad de que no existe una relación directa o clara entre el agresor y la víctima, y no siempre tienen un fin económico, sino que su objetivo principal es exhibir para el escarnio público. Situaciones que hoy, al no contemplarse en el Código Penal, quedan impunes y sin justicia para las víctimas", aseveró.