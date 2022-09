Proponen cárcel por desatender 'telarañas' de cableado

Hasta nueve años de prisión junto a multas económicas podrían llegar las sanciones para quienes desatiendan el cableado urbano y propicien las "telarañas" en los postes, esto es lo que propuso el grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN).

A través de reformas al Código Penal, la Ley Ambiental y la Ley de Desarrollo Urbano, se propone que tanto las autoridades municipales como estatales puedan interponer sanciones contra los responsables en las compañías de telecomunicaciones por estas "telarañas".

"El que no quite cableado en desuso, cableado peligroso o no cumpla con las normas Federales, puede ser acreedor a multas municipales, estatales e incurrir en un delito por estar poniendo en riesgo la salud y la vida de la gente", comentó el diputado Luis Susarrey.