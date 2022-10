Proponen reforma que proteja a los consumidores

Con el fin de proteger a todos los consumidor es, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI Heriberto Treviño Cantú, propuso una iniciativa de reforma para que el consumidor no tenga la necesidad de demostrar que su producto presenta fallas de origen, si no que el proveedor tenga que demostrar la calidad en la fabricación del producto , pues a veces los producto s llegan dañados y al no ser falla de ''fabricación´´no hacen válida una garantía.