Protesta Simeprode tirando basura frente a Congreso de NL

Miembros del sindicato de trabajadores de Simeprode protestaron en contra de la propuesta Ley de Manejo de Residuos frente al H. Congreso del Estado, en el centro de Monterrey.

Fueron 47 toneladas de basura las que dejaron en el suelo de la calle Matamoros frente al congreso; además de los residuos, los seis camiones recolectores quedaron detenidos pues transito de Monterrey les bloqueo el paso, por lo que los trabajadores tuvieron que retirarse a pie.

Previo a la protesta, Celso Lugo, Secretario del Trabajo de Simeprode, declaró que de no ser atendidos o escuchados por los diputados procederían a vaciar los camiones, cosa que realizaron minutos después.

“Aquí lo primero es que ya trajimos el producto lo vamos a vaciar si los diputados no nos reciben y se lo vamos a dejar hasta que los diputados no nos reciban, porque puede venir Servicios Primarios, pero no se lo vamos a recibir en la planta y se lo vamos a regresar” dijo Lugo.