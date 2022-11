Protestan diputados federales contra Samuel García

Acusaron que el gobierno de Nuevo León actualmente mantiene una presión hacía los diputados para que voten por el fiscal que García Sepúlveda desee.

Con una lona y varios carteles con frases como 'Samuel García y MC no al chantaje con recursos públicos', legisladores federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el partido Acción Nacional (PAN) protestaron en la Tribuna de la Cámara de Diputados contra el mandatario de Nuevo León.



Los legisladores acusaron que actualmente se está viviendo una situación de 'ingobernabilidad sin precedentes', mientras que el gobernador del Estado, Samuel García, se encuentra en Egipto por la Cumbre del COP 27 respecto al cambio climático; ante ello señalaron que no permitirán 'el chantaje' ni 'el jineteo' de recursos contra los ciudadanos y municipios de la entidad que no pertenecen a Movimiento Ciudadano.



Fue desde la Tribuna que los legisladores se manifestaron: por parte del PRI estuvieron Andrés Cantú Ramírez, Marcela Guerra, Karina Barrón, María de Jesús Aguirre, Ildefonso Guajardo, José Luis Garza y Juan Francisco Espinoza; mientras que del partido albiazul estuvieron Pedro Salgado, Héctor Catillo, Annia Gómez y Pedro Garza.





'Dejan a los municipios sin alumbrado público, retienen el pago de los policías municipales. No a los embargos injustificados. El gobierno de Nuevo León está extorsionando a los municipios al no entregarles sus participaciones estatales y reteniendo las participaciones federales', dijo Cantú Ramírez.



Durante la protesta, los legisladores representantes del estado, levantaron pancartas con frases como 'Samuel: no al chantaje a municipios', 'Samuel: no a los embargos injustificados' y 'Samuel: ya no al jineteo de los recursos'.





Igualmente, fue en la presentación de reservas del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2023, Cantú Ramírez manifestó que el Ejecutivo está presionando con 'las peores prácticas de una política vieja y autoritaria de la que tanto se quejaba'.



Agregó además que esta decisión afecta a todos los habitantes de Nuevo León, al señalar que el gobierno naranja 'chantajea a alcaldes', para que ellos a su vez presionen a los diputados locales y voten por el fiscal que Samuel García quiere.