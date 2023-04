Protestan vecinos de San Pedro por obras en Casco

Los vecinos y comerciantes sampetrinos realizaron una protesta en la avenida Vasconcelos, en donde mostraron su rechazo ante la lentitud que ha tenido el gobierno municipal en las obras del Casco de San Pedro.

Con mantas y frases de inconformidad hacía el alcalde Miguel Treviño de Hoyos, los ciudadanos bloquearon la mencionada avenida cruz con Santa Bárbara; así mismo, llevaban lonas que tenían las caras de los regidores del Cabildo sampetrino.

“Ya no aguantamos, estamos como siempre muy lento, ya nos decidimos a otra cosa porque no nos quieren ayudar. Muy lento, a veces no hay trabajadores, ni aquí (el Casco) ni en el Centrito, no nos quieren escuchar, quieren hacer lo que ellos quieren', comentó el vecino y comerciante, Braulio.