Proyecta Nuevo León Tren Suburbano con ruedas de caucho

Nuevo sistema de transporte colectivo tendría un costo de $12,000 millones de pesos; obras iniciarían en 2024 y la primera etapa estaría lista en el 2027.

Un tren suburbano que en lugar de ruedas de metal circulando sobre las vías de ferrocarril, se desplazaría con neumáticos de caucho y sobre una vía pavimentada, es la que proyecta construir la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León para unir a García con Pesquería.

La edificación del tren en esta modalidad implicaría sólo usar el derecho de vía para el trayecto, pero ya no aprovecharía las vías férreas que el gobierno federal donó al estado para dicho fin, ya que los vagones se moverían con una guía eléctrica tipo catenaria.

Esto es, sólo se usarían, serían los espacios por donde actualmente están los rieles.

Sitios especializados indican que entre las ventajas de utilizar ruedas de caucho está que los trenes tendrían mejor aceleración, podrían subir cuestas con más facilidad y tendrían menos emisiones al ambiente.

Entre las desventajas destaca que por tener una mayor fricción demandan más energías y se desgastan en menos tiempo.





Expertos en ingeniería civil dijeron a El Horizonte que lo importante es que haya un mantenimiento constante porque este tipo de vías así lo demandan.

En entrevista con El Horizonte, el Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, dijo que el tren suburbano con ruedas de caucho sería guiado y eléctrico.

Señaló que esta modalidad de trenes ya se utiliza en otras urbes como en la Ciudad de México, París y Singapur, con “grandes resultados”.

“Es una especie de tren, nada más que la diferencia es que está guiado, es eléctrico y tiene ruedas de caucho, la diferencia es esa, por ejemplo.

“El Metro de la Ciudad de México, por ejemplo, y el metro de París tiene también ruedas de caucho, pero tienen vías, y acá en lugar de las vías hay un sistema guiado que es óptico, en realidad este es tecnología que va avanzando y se va adecuando”, detalló Villarreal.

El funcionario rechazó opinar si usar ruedas de caucho el lugar de ruedas de ferrocarril le quita categoría de tren.

“Lo importante es que el sistema sea funcional y podamos inaugurarlo en tiempo y forma como lo quiere la población; la tecnología tiene que ser más cómoda, accesible, que tenga la suficiente capacidad, no contaminante, todos esos elementos los vamos a cuidar”, subrayó el funcionario.

El pasado miércoles, la dependencia lanzó una convocatoria para licitar los estudios técnicos y financieros del tren.

Esos estudios, cuyo ganador debe darse a conocer el 28 de febrero, deberán definir la modalidad.

“Actualmente, ese estudio está en proceso de licitación, como tiene recursos federales, la licitación se está haciendo con el sistema Compranet que es federal y nos tenemos que ajustar a los tiempos de la federación, pero ese estudio nos va a decir que tecnología se va a utilizar”, indicó Villarreal.

Villarreal indicó que se pretende iniciar su construcción a principios del 2024 y acabar la primera que va de Santa Catarina al Aeropuerto en el 2027, cuando concluya el gobierno de Samuel García.

El costo está proyectado en $12,000 millones de pesos.

Cuando se anunció, en el gobierno de Jaime Rodríguez, se dijo que la federación liberó 172 kilómetros de vía, pero la obra se ha acotado a 37.7 kilómetros.

A Villarreal se le cuestionó si ese tipo de tecnología será para todo el proyecto, a lo que insistió que esperarán los estudios para concretar como será la operación de las vías.

- Tendrá salida más rápida

Entre las ventajas que enlistaron los especialistas, están que con las ruedas de caucho, la salida del tren es más rápida y de mejor aceleración, puede frenar a distancia corta, además que le permiten subir y bajar pendientes muy pronunciadas.

Asimismo, mencionaron que su tamaño es más accesible para poder construir con menor cantidad de espacio las estaciones; la repartición de carga sobre la vía apoyado por el neumático de caucho lo hace más eficiente; la construcción de las curvas puede ir con un radio más cerrado.

Mientras que como desventaja es que dicho tipo de ruedas generan diez veces más fricción que los trenes férreos y requieren más energía para funcionar.

También ocupan de una tecnología más compleja, y en versiones anteriores los trenes que usaban dichos neumáticos iban perdiendo tracción ante las inclemencias del tiempo y necesita de un sistema de ventilación eficiente, pues su energía para moverlo puede terminar en calor.

Aunque resaltó que las autoridades pueden emplear cualquier tipo de ruedas, Raúl Salinas Jiménez, urbanista y expresidente del Colegio de Ingenieros, señaló que se debe consultar dicha tecnología.

“Utilizar unas ruedas de caucho sobre las vías, pues es una innovación que habría que consultar, le voy a decir mi opinión, usan las de hule, usen las de fierro, usan las de lo que quieren así, hasta de madera, lo que sea, si le dan resultado, qué bueno.

“Quieren hacer un parche así con ese tipo de tren con ruedas de hule y por la vía de ferrocarril, tendrían que tener una vía de ida y una vía de regreso y no las hay para que pudieran funcionar bien, porque nomás hay una vía de ida, simplemente y no se podría establecer un sistema de circuito cerrado de llevar gente y traer gente en estas direcciones”, sostuvo el experto.

Agregó que antes de establecer los medios para transportar a la gente, se debería hacer un análisis de dónde se colocarán los sistemas, como el Tren Suburbano.

“Antes de querer este establecer los vehículos para transportar a la gente, deberíamos de tener bien el medio donde se están apoyando, o sea los pavimentos o los rieles, en este caso para que exista, la opción de ida y la opción de regreso, porque si no, si no es el circuito cerrado no sirve el sistema de transporte”, consideró el urbanista.

Tren con ruedas de caucho al detalle

El gobierno del estado proyecta que el Tren Suburbano se mueva con ruedas de caucho, es decir, del material que usan los neumáticos; actualmente está en licitación los estudios técnicos y financieros

¿Por qué tren con ruedas de caucho?

Ventajas:

• Arranque más rápido y con mejor aceleración

• Frena a distancia corta

• Capacidad para subir y bajar pendientes pronunciadas

• Repartición de carga eficiente

• Facilita la construcción de curvas con un radio más cerrado

• Puede resultar una opción de calefacción por el calor que genera

• Tecnología es de menor costo

Desventajas

• Tienen diez veces más fricción que los trenes férreos

• El ruido que provocan dificulta una conversación

• Puede perder tracción por las inclemencias del tiempo como lluvia, nieve o hielo

• Se tienen que conservar las ruedas de acero tradicionales, en caso de emergencia o, en los cambios de vía y cruces, que resulta más costoso construir, instalar y mantener

• Necesita un sistema de ventilación eficiente