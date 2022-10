¿Qué opinan los mexicanos sobre el cambio de horario?

El cambio de horario estaba vigente en el país desde 1996 e implicaba que cada abril, los ciudadanos adelantaran su reloj para que meses después lo retrasaran.

La Cámara de Diputados aprobó el pasado 29 de septiembre la cancelación del cambio de horario, por lo que ya no existirá más en el país, donde el objetivo era el ahorro de energía eléctrica a los mexicanos.



Está acción entró en vigor la madrugada del pasado domingo, por lo que pondrá fin al horario de verano que comenzó el 3 de abril. Para muchos, será el cambio de sus actividades rutinarias porque ya se encontraban acostumbrados al viejo horario.



Esta medida estaba vigente en el país desde 1996 e implicaba que cada abril, los ciudadanos adelantaran su reloj para que meses después lo retrasaran.



A consecuencia de esto, la luz del día durará menos por lo que oscurecerá a tempranas horas.



Muchos de ellos no se habían percatado de esto, así que, los regiomontanos dieron su opinión acerca de este último cambio de horario, si les gusta o no y si creen que deberían de regresarlo.



'Está muy bien, anteriormente estábamos correctamente con el horario y no sé porque lo cambiaron. Perjudicaba a los usuarios', expresó Heriberto Ayala.



'Perjudicaba porque en la casa tenías que prender una hora antes las luces y qué necesidad había de haber hecho eso. No había ninguna necesidad', comentó un ciudadano.



'La verdad yo siento que si va afectar un poco porque siempre estamos acostumbrados a un horario y después nos cambian a otro como que no', añadió Mónica.



'Yo creo que se aprovecha más el día y también creo que el organismo se adapta mejor al horario', agregó la ciudadana.



'No digo ahorita no, digo, se que cambió el horario pero no cambió algo en mi rutina. Se mantiene igual en mi estilo de vida', comentó Jesús.



Al ser el último cambio de horario, encontramos diferentes puntos de vista, en los que unos están a favor y otros en contra.



Ante este hecho, costará acostumbrarse pero conforme pasen los años se convertirá en una normalidad más.