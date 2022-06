Rancho en Montemorelos asegura que es falso que robe agua

Anteriormente, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que un rancho ubicado en Montemorelos tenía una presa ilegal.

El rancho "Los 3 Carnales" dijo que son falsas las acusaciones que hizo el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien aseguró que en la propiedad se robaban el agua mediante una represa ilegal.

Cabe aclarar que el viernes pasado, el mandatario realizó un operativo en Montemorelos en el que dejó en evidencia el lugar que, según sus declaraciones, tenía más de 3,000 litros de agua que desviaban del río San Juan.

Tras lo anterior, el rancho expuso que la presa no se encontraba dentro de la propiedad y que además, no es ilegal ya que fue construida en 1972 en tierras ejidales.

"Totalmente falsas las acusaciones en contra de nuestra propiedad", se lee en la publicación.

Los encargados del rancho Los 3 Carnales afirman que: "la presa no está dentro de ese rancho, esa presa no es ilegal es una presa construida en 1972 en tierras ejidales del ejido el barco Tanguma, se llama Benito Juárez y hay mismo están las letras en el bordo, no tiene compuertas, el río San Juan está a 30 kilómetros de ese lugar, no hay manera de llevarla allá; esa presa se llena con agua de lluvia y de escurrimientos naturales, entonces si eso es secuestrar agua, todo el que llene tambos de agua de lluvia está secuestrando".