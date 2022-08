Reaccionan a paseo de las celebridades en Santa Lucía

¡Una nueva atracción llegaría a Paseo Santa Lucía!

Pues al mero estilo de Hollywood se plantea instalar un paseo de las celebridades por todo el río y se espera llegar hasta el Parque Fundidora.

Sin duda alguna sería un plus para el canal artificial, el cual es visitado no solo por regios, sino por extranjeros que llegan a la cuna del cabrito y la carne asada en busca de atracciones turísticas.

Y aprovechando que mucha gente se encontraba divirtiéndose en las lanchas, haciendo ejercicio o simplemente caminando, les preguntamos ¿Qué es lo que opinan?

Pues esto fue lo que opinaron:

"Pues si me agrada, pues porque no soy de aquí y me agrada la idea, aparte ósea vendría gente para visitarlo"