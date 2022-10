Reactiva Samuel García estancias infantiles en Nuevo León

Al reinaugurar la estancia infantil “Shalom”, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que busca reactivar otras 210 estancias en Nuevo León con el fin de impulsar el desarrollo integral de las niñas y niños con edad de 43 días de nacido y hasta los 6 años.

El mandatario estatal agregó que impulsará en el Presupuesto 2023 una partida a Primera Infancia, en donde se incluirá etiquetado a primera infancia, así como a rubros de educación, escuelas de tiempo completo, entre otros.

“La meta va a ser revivir y reactivar las 210 estancias que había antes del recorte del programa. Esa es la meta de nosotros... pero estamos muy contentos de estar aquí y que esta estancia sea simbólica a otras 94 que van a estar abiertas. Y también me da mucho gusto saber que están descentralizadas, no todo es Monterrey, me da gusto saber que están en Anáhuac, en Sabinas, en Linares, y no hay más que seguirle apostando a los niños”, mencionó García.