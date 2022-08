Realiza AMLO 'visita exprés' a refinería de Cadereyta

Cabe mencionar que el mandatario no entró a la planta de tratamiento, y permaneció en su vehículo.

Luego de su encuentro con funcionarios en la Planta de Bombeo en el Acueducto China - Monterrey y en la presa Solidaridad-Cuchillo, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una "visita exprés" a la refinería de Cadereyta.

Cabe aclarar que dicho encuentro fue breve y rápida ya que el mandatario federal no bajó de su vehículo y permaneció alrededor de 15 minutos en la entrada de la refinería.

Asimismo, en ningún momento entró junto con su equipo a las instalaciones, ni el portón de entrada; cabe recordar que el Ejecutivo se encuentra en Nuevo León para abordar el tema del agua en la entidad.

En el lugar no ofreció ninguna declaración ya que al no verse rodeado por simpatizantes, los vehículos no se detuvieron y salieron rumbo Monterrey.

Cabe mencionar que el grupo fue escoltado por un convoy de elementos de Fuerza Civil y del Ejército Mexicano.