Realiza IMSS trasplante de cornea a mujer de 87 años

Hoy los dolores que padeció doña Aurora por dos años y medio desaparecieron y su capacidad visual podrá recuperarse poco a poco, esto tras el trasplante de cornea que le fue realizado en la clínica #33 del IMSS.

Fue el pasado 11 de agosto que se sometió a la cirugía realizada por la cirujana oftalmóloga del Sylvia Yaneth Sierra Neávez, y una semana después regresó a su cita postquirúrgica revitalizada y feliz.

"Yo me agarré de la mano del Señor y me vine aquí al Seguro, como quiera estar cieguita es bastante triste. Nunca tuve miedo. No me dolió, y ya se me hacía tarde", dijo entre risas al recordar que al terminar la cirugía pensó: "gloria a Dios estoy viva", mencionó doña Aurora.