Realiza Protección Civil operativo en panteaones

Esto debido a la visita de parte de familiares en el Día de las Madres.

Protección Civil de Nuevo León realizó un operativo en panteones de la entidad por el Día de las Madres; esto debido a la visita de parte de familiares hacia las madres difuntas.

Igualmente esta acción se realizó para evitar accidentes en las tumbas, ya que elementos de la corporación identificaron sepulturas en "mal estado", por lo que procedieron a acordonarlas.

Fosas sin tapa, lápidas quebradas, tumbas con hundimiento, losas en mal estado, además de cruces y monumentos casi caídos, fueron algunos de los deterioros encontrados.

Cabe aclarar que el operativo inició el pasado sábado 7 de mayo, y se extenderá hasta el día de hoy en los cementerios públicos y privados.

El recorrido por parte de los elementos de auxilio comenzó en el Panteón Dolores en el cruce de las calles Aramberri y 20 de Noviembre en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey.

Érick Cavazos, encargado de Protección Civil de Nuevo León, pidió a los asistentes no pisar ni caminar sobre las tumbas, no subirse a ellas, y no recargarse ya que podrían caer dentro de ella.

"Esto sería fatal ya que muchas de las tumbas tienen una profundidad de hasta seis metros", comentó Cavazos.