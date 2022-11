Realizan Toma de Protesta de Sociedad de Alumnos en la FCC

El rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán López acudió la tarde de este viernes a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, para encontrarse con la comunidad universitaria durante la toma de protesta de la nueva gestión de la Sociedad de Alumnos.

'En lo personal este evento de tomas de protesta es el único que lleva contacto directo con el rector con los alumnos y que me llevó gratas experiencias, que me llevó compromisos y que me llevó retos que juntos podemos superar', dijo el rector en su discurso