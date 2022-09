Rechaza AMLO que su gobierno sea el más violento

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno sea el más violento hasta ahora, esto en respuesta a los argumentos del periodista Jorge Ramos.

Ramos presentó en "la mañanera" y ante el mandatario federal datos recabados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde aseguró que hasta ahora han fallecido 126 mil 206 mexicanos durante la actual administración.

Del mismo modo, aseguró que con esta cifra, el gobierno de López Obrador sobrepasa al de Enrique Peña Nieto, que contó con un total de 124 mil 478 personas fallecidas, y el de Felipe Calderón Hinojosa con 121 mil 683; una diferencia de mil 728 si se compara con el de Peña Nieto, y de 4 mil 523 si se compara con el de Calderón.

Igualmente, el periodista aseguró que la estrategia de "abrazos, no balazos", ha dejado "más balazos", y al comenzar su ponencia comentó que tenía que empezar "con malas noticias: su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México".

En respuesta, López Obrador se limitó a decir "no coincido contigo", posteriormente el Ejecutivo aseguró que no cambiará su estrategia de seguridad, ya que supuestamente esta dando resultados.

"No coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón", argumentó el presidente contra Ramos.