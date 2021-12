Rechazan líderes sociales baja de aforos en Nuevo León

Líderes de diversos giros económicos y legisladores locales rechazaron las medidas de reducción de aforos al 70% de los establecimientos al aire libre y de 50% a locales cerrados, anunciadas por la Secretaría de Salud.

En entrevistas por separado, los voceros de la Asociación de Gimnasios, Daniel López; Salones Unidos, Jorge Padilla, consideraron que realizar esta acción es caer en los errores de la anterior administración.

Por su parte, el representante de Salones Unidos, indicó que el giro de entretenimiento aún no ha podido recuperarse por completo, por lo que esta disminución viene a golpearlos de manera importante.

Agregó que, en el caso de los salones, los meses de enero y febrero son los de mayor demanda por lo que demandó dar marcha atrás a la disminución de aforos, pues mencionó que la campaña de vacunación ha ido avanzando bien y podrían tomarse otras medidas.

Ante la reducción de aforos en establecimientos ordenada por la Secretaría de Salud por un alza en los contagios Covid, los diputados del Partido del Trabajo, Anylú Bendición Hernández y de Morena, Waldo Fernández hicieron un llamado al gobierno del estado a buscar otras medidas y ya no seguir con este tipo de restricciones.

La legisladora del PT mencionó que los diversos giros aún están agarrando vuelo en su recuperación por lo que las medidas vienen a dañar lo poco que ya se ha avanzado.

"Me parece que esto viene a frenar el respiro que ya tenían los establecimientos, me parece apresurado que ahorita a estas alturas las autoridades estatales decreten una baja en los aforos.

"Nosotros esperamos que la Secretaría de Salud estudie más a fondo... esto nos da que podemos combatirla reforzando las medidas de sanidad, no nada más la única opción es bajar los aforos, ojalá las autoridades exploren algunas otras opciones que no sean nada más dañar a la gente", apuntó la diputada Anylú Bendición Hernández.

Además, hizo una invitación a no volver a cometer el mismo error de la administración pasada, pues dijo estudios señalan que la variante ómicron, si bien es más contagiosa es menos letal.

Por su parte, el diputado de Morena, Waldo Fernández, señaló que a la fecha ya debe de aprenderse a convivir con el virus y dejar la responsabilidad de seguir las medidas sanitarias necesarias a los ciudadanos y no seguir cerrando la economía.

"Creo que ya después de dos años hay que dejarle la responsabilidad a los ciudadanos de que ellos tomen el mejor juicio, pero no seguir frenando la economía, porque a final de cuentas si no hay dinero en la economía, no va a haber dinero para medicinas, no va a haber dinero para pagar los hospitales y no va a haber dinero para recaudar impuestos", subrayó Fernández.