Recomendación de CEDH es infundada: Samuel García

El mandatario afirmó que el DIF Capullos se encuentra en transformación para ofrecer un mejor espacio a los menores que los haga sentirse en casa

El gobernador de Nuevo León, Samuel García dijo que las recomendación que realizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) es infundada, pues ya se había destinado presupuesto para los menores que se encuentran en DIF Capullos y creado programas de apadrinamiento.

Después que el órgano emitió diversas peticiones al asegurar que se vulneraron los derechos de los pequeños con la difusión de imágenes y al haber sustraído a un infante, el mandatario señaló que si quieren ayudar "lo hagan de verdad y no con bajezas".

"No sé ni qué decir sobre la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la visita que hizo Emilio a nuestra casa hace algunos meses, salvo que, si realmente quieren ayudar a los pequeños, lo hagan de verdad, en serio, no así, no con bajezas.

"Saben bien que su recomendación es infundada y no vale la pena hablar nada de lo que dicen, pero vamos a aprovechar una cosa: aunque la recomendación sobre el fideicomiso para Emilio llegó tarde, porque desde el mes pasado Mariana y yo nos comprometimos a apadrinarlo en el proyecto de Capullos Renace, de todos modos lo vamos a abrir y voy a donar lo suficiente de mi sueldo para asegurar su manutención, educación, pagarle su carrera y que sea un hombre de bien", expresó García en un comunicado.

El gobernador indicó que se va a rehacer el espacio para que los menores cuenten con un verdadero hogar, digno, seguro y divertido, acciones en las que se destinó una partida de $300 millones de pesos del presupuesto y tras un evento organizado por su esposa Mariana Rodríguez se recaudaron $26 millones de pesos más.

"Hemos estado ahí, hemos pasado vacaciones y navidad juntos, han visitado nuestra casa y no es nada que quiera ocultar ni que nos avergüence.

"Todos podemos y tenemos que ayudar, y no basta el tiempo, el cariño ni los cuidados, hace falta mucho más", resaltó el mandatario.