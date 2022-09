Recuperan a perro y auto robados en San Pedro

Mediante las redes sociales una mujer pidió ayuda para recuperar a su perro "Harry", que fue robado junto con un vehículo de la familia.

Karla Padilla relató en un video que la pasada noche del lunes 19 de septiembre, unos sujetos robaron su automóvil afuera de una tienda de conveniencia de la colonia Privanzas.

En su momento, Padilla dijo creer que su mascota había sido abandonado en algún punto de la ciudad. Además, comentó que este no contaba con collar y que se encontraba bajo tratamiento veterinario por su avanzada edad.



Padilla también pidió ayuda al alcalde Miguel Treviño para ayudarla a recuperar a "Harry".

"Miguel me dirijo a ti, muy respetuosamente con el corazón en la mano, para suplicarte que me ayudes a encontrar a Harry. Yo sé que estás enterado de lo que le pasó a mi familia hace 24 horas en la colonia Privanzas y sé que estas firmemente comprometido por el bienestar animal", se escucha decir a la mujer.

Más que el vehículo o cualquier otro artículo, la señora manifestó que lo que verdaderamente les importa es encontrar a "Harry", a quien consideran un miembro más de la familia.



"No nos interesa el auto, no nos interesa la carteras, no nos interesa celulares, no nos interesa nada, no queremos nada, únicamente nos interesa que Harry regrese a casa, para nosotros es nuestra familia", expresó.