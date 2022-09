Regia acusa que fue abusada sexualmente por policías en CDMX

Las víctimas hacen un llamado a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y a la fiscal Ernestina Godoy para que su caso no quede impune

Una pareja procedente del estado de Nuevo León, presentó una denuncia ante un presunto abuso de autoridad por parte de agentes de seguridad pública de la Ciudad de México.

La pareja afectada, ofreció una conferencia de prensa en compañía de sus abogados para ofrecer detalles de lo ocurrido. Además, aprovecharon la ocasión para pedir la intervención de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con la finalidad de evitar que su caso quede impune.

Alejandro Amaro, fue recluido por cuarto meses en el Reclusorio Oriente, sin embargo, al no existir pruebas en su contra, terminó recuperando su libertad y ahora, tras todo lo que desencadenaron los hechos suscitados el pasado mes de marzo, busca justicia.

#ConferenciaDePrensa



Solicitan a la jefa de gobierno de la Ciudad de México justicia por caso de tortura y abuso. https://t.co/2zzfAHBiRk — Cencos (@cencos) September 13, 2022

Erick Alejandro Amaro Gutiérrez detalló que viajó con su hijo y su novia Marisol Garza a la Ciudad de México y a los pocos minutos de haber llegado fue víctima de un intento de homicidio por parte de una persona que portaba un arma de fuego en la colonia Del Valle en la alcaldía Benito Juárez.

Después de pelear con su agresor por al menos 35 minutos, elementos de la Policía Bancaria e Industrial llegaron a la escena y en lugar de detener a su agresor, Amaro Gutiérrez fue arrestado y acusado de secuestro exprés y robo.

En conferencia de prensa estuvo acompañado de su novia Marisol Garza quien también detalló que fue víctima de agresión sexual y vejaciones por parte de los elementos de la Policía.

Dijo que fue encerrada durante 40 minutos en un cuarto de baño donde fue obligada a desnudarse, le tomaron fotos y fue agredida con tocamientos por parte de los policías.

"No nos vamos a dejar, nosotros tenemos huevos para pelear para no dejarnos de esas injusticias, defenderemos a las mujeres y no nos vamos a dejar".

Un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

concluye que Marisol sufrió malos tratos y tortura por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX que causaron sufrimiento psicológico que afectan el funcionamiento normal de su vida.

Las víctimas hacen un llamado a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y a la fiscal Ernestina Godoy para que su caso no quede impune.