Regidora de El Carmen va de Movimiento Ciudadano a Morena

Vanessa Garza explicó que la decisión la tomó luego de que el alcalde del municipio decidiera sumarse a Movimiento Ciudadano

El Carmen, Nuevo León.-Luego de que diversos alcaldes cambiaran de partido para integrarse a Movimiento Ciudadano, regidores descontentos con la decisión ahora buscan sumarse a Morena, según advirtió el diputado Waldo Fernández.

Los casos ya comenzaron a registrarse, dijo, pues Vanesa Garza, regidora de El Carmen y ex coordinadora municipal del partido naranja, anunció su afiliación al Movimiento de Regeneración Nacional.

"Nosotros no estamos reclutando; hay otros grupos de regidores de otros municipios que están inconformes, primero porque sus alcaldes cambiaron de partido en algunos casos y dijeron que ese cambio obedecía, si mal no recuerdo por ahí dijo algún alcalde cínico, que obedecía para beneficiar al pueblo; pero después de estos cambios no hay ningún beneficio para los ciudadanos.

"Quién quiera venir lo vamos a escuchar y lo vamos a atender con gusto", dijo el diputado.

Por su parte, la regidora explicó que su decisión la tomó luego de que el alcalde Humberto Medina Quiroga cambiara de Morena a MC sin que se viera algún beneficio para la población.

"Tenemos conocimiento de que está llegando menos recurso, por eso nuestra iniciativa de retomar Morena en un bloque de regidores fuerte que vamos a hacer la presión para que los recursos bajen de lo federal; pensaron que haberse ido de Morena era algo inteligente y que todo les iba a salir bien, pero la verdad es que no", dijo la regidora.

En ese sentido, el diputado pidió que se investigue qué obtuvo el alcalde Medina Quiroga con su cambio.

"A ver si la UIFE checa la chequera del alcalde a ver si tuvo algún beneficio con el cambio de partido", dijo.

Con la renuncia a MC de la regidora, el cabildo del municipio ahora está conformado en su mayoría por simpatizantes de Morena.