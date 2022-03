Regio varado en Ucrania cuenta su historia

Apenas había llegado en octubre de 2021 a trabajar como diseñador industrial, pero ahora se mantienen oculto ante los bombardeos.

Ferruccio Fenza, un joven regio de 25 años que vive en la ciudad de Kharkiv (Járkov), cuenta en el noticiero de Info7 de Azteca Noreste, su experiencia de vivir en medio de la guerra entre Ucrania y Rusia.

Apenas había llegado en octubre de 2021 a trabajar como diseñador industrial, pero ahora se mantienen oculto con otras 15 personas ante los bombardeos de las tropas rusas.

"Por el momento me queda agua y comida para hoy y mañana. Comemos, en proporción, una rebanada de pan mañana, tarde y noche, y un vaso de agua, igual, mañana, tarde y noche", detalla Ferruccio Sobre lo que come día a día para que los alimentos les duren el mayor tiempo posible, menciona que en teoría el gobierno de Ucrania les debería de llevar comida, pero hasta el momento no ha llegado.

Además, indicó que curiosamente un día antes de que inició la guerra, había festejado su cumpleaños.

"La primera vez que escuche una bomba fue el 24 de febrero al mediodía, recuerdo que la noche anterior estaba festejando mi cumpleaños, amanecía a las 8 de la mañana y yo tenía mi celular apagado", recordó.

Y relató que al prender su teléfono móvil le llegaron miles de mensajes y llamadas perdidas, por lo que se sorprendió pues no sabía lo que estaba pasando.

"Fue cuando escucho los mensajes que decían que ´mucho cuidado, ya comenzó la guerra, no salgas de casa, compra toda la despensa posible y quédate refugiado´, fue entonces que me quedé en mi casa", dijo.

El joven que vivía en la colonia Rincón de la Primavera, al sur de Monterrey, platicó que alrededor del mediodía fue que escuchó la primera bomba, la cual cayó cerca del departamento donde vive.

"Tembló todo el piso, fue cuando entonces entré en pánico, le hablé a mis amigos y colegas y les dije ´oigan, yo no puedo estar aquí´, estaba solo, porque aparte yo estaba en el primer piso del edificio y está lleno de ventanales en mi departamento", detalló.

El joven regio finalizó diciendo que un amigo lo invitó a irse a refugiar a su domicilio que estaba en un segundo piso, que para su parecer, el lugar se encuentra más seguro.