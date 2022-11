Regiomontanos se las ingeniarán para ver el Mundial

Por cuestiones horarias el partido del Mundial choca con jornadas laborales y escolares de cientos de regiomontanos que se las ingeniarán para disfrutar del encuentro.



Ante esto, el equipo de Info7 se lanzó a la Macroplaza a preguntarles a las personas cómo verán el juego.



'En el teléfono, ahí 'sordeado' que no nos vean si no nos van a regañar. Esperemos y que también la empresa se ponga flexible, que nos deje verlo. En este tiempo muchas se ponen un poquito flexibles porque saben que juega la selección. Esperemos que mañana nos den 'chance' de verlo', añadió Enrique Paredes.

'Pues la verdad yo creo que tendría que platicar con mis amigos y ¿por qué no? darnos un pequeño espacio en nuestro trabajo. Yo creo que me estaría dando un ratito en el trabajo. No me saldría pero sí lo vería en el teléfono', dijo Gerardo.