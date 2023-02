Regios disfrutaron del Super Bowl este domingo

Los regiomontanos disfrutaron este domingo el Super Bowl 57 entre las Águilas de Filadelfia y los Chiefs de Kansas City.

En un ambiente familiar y con aficionados de los dos equipos es como los regios vieron un partido lleno de emociones.

Los aficionados a las águilas se mostraron confiados.

De igual manera, los aficionados de Kansas City no se quedaron atrás en el apoyo a su equipo.

Y en cuanto al show de medio tiempo los agarramos un poquito en curva.

'La neta que me sé más de Rihanna de lo que pensaba o sea, yo no pensaba que me sabía tantos pero me metí a Spotify y me sé casi todas’’, dijo otro aficionado.