Regios no están convencidos del cubrebocas... y no lo portan

Imágenes tomadas por El Horizonte muestran que la ciudadanía sigue entrando sin cubrebocas a lugares cerrados, pues ya no coinciden con esta medida impuesta.

A estas alturas, para los ciudadanos es difícil, complicado y molesto usar cubrebocas, por eso gran parte de ellos decidieron no portarlo, un día después de que entró la medida impuesta por la Secretaría de Salud de Nuevo León.

Expertos han señalado que la medida no va acorde con lo que se vive en el estado, pues las cifras marcan que se está en semáforo verde. Además, destacan que es incómodo traer el cubrebocas.





Expertos han señalado que la medida no va acorde con lo que se vive en el estado, pues las cifras marcan que se está en semáforo verde. Además, destacan que es incómodo traer el cubrebocas.

Y la flexibilidad respecto a la medida fue percibida en múltiples giros como restaurantes, tiendas de ropa, zapaterías, y cadenas departamentales.





Al ser cuestionados sobre su decisión de no acatar la disposición, quienes no portaban el cubrebocas consideraron que su uso debería ser una elección personal y no una imposición gubernamental.

“Es algo con lo que vamos a tener que estar acostumbrados a vivir muchos años más a futuro, y todo bien, solo cuidarnos el uno al otro; el cubrebocas ya es opinión de cada quien”, comentó Diego Ruiz.

Incluso, hubo quienes calificaron el regreso de la medida como de algo “exagerado”, y que lejos de utilizar la mascarilla en interiores ante enfermedades ocasionadas por virus, se debería recomendar al exterior por los altos niveles de contaminación ambiental.

“Creo que debería ser opcional, creo que no obligatorio porque es difícil obligar al ciudadano porque se supone que tenemos libertad; el tema del cubrebocas sí puede llegar a ser un poco exagerado.





“Hay un tema de contaminación y lo deberíamos usar más en espacios abiertos porque estamos respirando puro mugrero”, dijo Javier Chacón.

El lunes, la Secretaría de Salud anunció la implementación de nueva cuenta el uso obligatorio del cubrebocas para posteriormente justificar su decisión con los índices de tres enfermedades respiratorias: Covid-19, influenza y el padecimiento causado por el virus sincitial.

Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia, explicó que la medida continuará activa al menos durante todo el mes de diciembre, y que será reevaluada en enero de 2023.