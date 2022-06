Regios se dan chapuzón en Paseo Santa Lucía

Regiomontanos ingresaron al canal del Paseo Santa Lucía para darse un baño a manera de protesta por la falta del vital líquido en el estado.

Decenas de regios se reunieron en el Paseo Santa Lucía a la altura del Museo de Historia Mexicana para darse un 'baño vaquero' a manera de protesta por la falta de agua en el Estado.

Este 'Baño Masivo' fue convocado por medio de redes sociales este lunes, en donde el organizador de dicho evento invitó a los ciudadanos a darse un 'chapuzón' en el canal de Santa Lucía.

La aglomeración de personas en el Paseo Santa Lucía se dio alrededor de las 18:30 horas en donde se apreciaron a varias personas con trajes de baño y artículos de limpieza para literalmente bañarse.

"Lo que nos están haciendo es demasiado injusto y no creo que se este acabando el agua en Nuevo León, la están robando, no se que estén haciendo, pero no se debe acabar el agua en Nuevo León", dijo una de las asistentes al baño masivo.

En el lugar se hicieron presentes pocos elementos de seguridad que tenían la intención de impedir el ingreso de los manifestantes a las aguas del Paseo Santa Lucía.

Sin embargo, al cabo de algunos minutos varios ciudadanos lograron ingresar al canal y darse el respectivo 'baño vaquero'.