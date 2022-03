Regios sufren ¡ya! los cortes de agua

REPORTAN SUSPENSIÓN del servicio en colonias de San Pedro, San Nicolás, Apodaca, Escobedo y Juárez

Miles de habitantes de la zona metropolitana de Monterrey reportan que desde hace días han estado sufriendo recortes en el servicio de agua.

Esto, a pesar de que Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) dijo esta semana que la suspensión del servicio apenas iniciará el próximo martes.

Sin embargo, ciudadanos de municipios metropolitanos como San Pedro, San Nicolás, Escobedo, Apodaca y Juárez aseguran que en realidad ya se les aplica este corte desde hace semanas.

Los vecinos afirmaron a El Horizonte que se han quedado sin el servicio en lapsos de cuatro a 12 horas, incluso en una frecuencia que llega a ser diaria, sin que la paraestatal avise previamente de los cortes.

El martes, el titular de AyD, Juan Ignacio Barragán, dijo que debido a que a la presa La Boca le quedan ocho días de agua y a Cerro Prieto 23, las reducciones del suministro iniciarán el 22 de marzo a las 9:00 horas.

Además, el pasado 3 de febrero, en entrevista con Info7, Barragán había afirmado que habría agua "las 24 horas" durante los siguientes seis meses.

Pero, de acuerdo con la presidenta de la colonia Valle de San Ángel, del municipio de San Pedro, Patricia Pérez, desde hace más de una semana les han estado cortando el servicio casi diariamente: en algunos casos, los cortes duran ocho horas, pues inician a las 23:00 horas y concluyen a las 7:00 horas del día siguiente, en diferentes sectores del fraccionamiento.

"Los cortes ya están pasando desde la semana pasada, es corte completo; a veces se tarda tres o cuatro horas o más", indicó.

Pérez afirmó que AyD no está avisando de los cortes, por lo que dijo que no es verdad que apenas iniciarán el martes próximo.

En Apodaca, el servicio también ha sido suspendido o disminuido, en algunos casos, hasta más de medio día.

"Para empezar se les debe de informar a los vecinos en los que se van a hacer los cortes, en segundo lugar, se debe poner el ejemplo porque los parques se siguen regando, así como los camellones", indicó.

En tanto, ayer, a las 9:00 horas, habitantes de la colonia Jardines de Anáhuac, del municipio de San Nicolás, reportaron que desde las 20:00 horas del miércoles no tenían servicio lo que les complicó sus actividades como bañarse para ir a trabajar.

"Desde las 08:00 de la noche que terminamos de cenar y nos cortaron el agua, pensamos que iba a regresar pero nos despertamos con esta mala noticia", afirmó Guadalupe García, vecina afectada.

Señalaron que es la primera vez, ya que semanas atrás les estaban reduciendo el agua.

"Ya teníamos una semana que solo se iba por las noches, un ratito y volvía pero hoy fue la excepción.

"No nos avisan, que nos avisen que los cortes comenzarán antes porque así nos preparamos, solo alcancé a llenar un garrafón de esos de agua pero ya lo usaron mis hijos para bañarse", indicó la vecina.

La suspensión provocó que se suspendieran las clases en la secundaria número 96, Belisario Domínguez, donde los papás tuvieron que regresar por sus hijos a las 9:00 horas porque no había agua para usar los baños.

Brenda Guadalupe Palacios, vecina de Valle de Las Palmas, quinto sector, de ese municipios, señaló que en su colonia les cortaron el agua desde las 11:00 horas del pasado lunes y lo restituyeron a tener hasta la madrugada del martes 15 de marzo.

El pasado lunes en la noche, en la colonia Jardines de San Andrés, también de Apodaca, vecinos formaron largas filas para poder comprar agua en garrafones debido a que tenían todo el día sin el suministro.

Pero ayer, también hubo cortes en la colonia, Privada Valles de San Francisco, de Apodaca donde también se fue el agua desde la mañana del lunes.

Los habitantes del municipio de Escobedo también están padeciendo la misma situación pues desde hace dos semanas se les ha estado cortando el agua y bajando la presión en su servicio.

Anahí Chávez, vecina de la colonia Infonavit Monterreal, señaló que la situación se ha presentado desde hace más dos meses con reducción de agua, pero también se les ha estado cortando el agua.

"Estuvimos como 3 días así sin nada de agua ya después era baja presión, la semana pasada tuvimos agua normal salía con buena presión y no la cortaron, pero el domingo la quitaron a las 6:00 más o menos y ya volvió hasta el día siguiente.

"Ayer tuvimos baja presión a partir de las 11 am más o menos, era tan baja que solo salía un chorrito en la regadera que no te servía para bañarte y ya hoy a las 5 que me levanté salía suficiente agua", agregó Chávez.

En Juárez vecinos también señalaron que les están reduciendo la presión del agua.

Marisol Andrade, vecina de Esmeralda Sur, señaló que la presión se da normalmente en las noches y parte de la mañana, de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana.

Tanques vacíos

Oficialmente, AyD arrancará con los cortes programados el 22 de marzo.

Los que ocurren actualmente, señalan, se deben a que sus tanques de distribución suelen quedarse vacíos.

La paraestatal indica que en realidad "sólo baja la presión" aunque los vecinos de plano se quedan sin "un chorrito".

En sus redes sociales AyD dijo el lunes que los cortes en Apodaca y otros municipios se debían a que la alta demanda derivó en esos bajos niveles en los tanques de almacenamiento.

"Lamentamos la afectación que se presenta en su colonia, esto es debido a los niveles bajos en los tanques de almacenamiento.

"Estamos trabajando para recuperar los niveles, por lo que le pedimos extremar el ahorro de agua", indicó la empresa.