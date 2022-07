Regios 'vuelven' a circular por carreteras de Tamaulipas

Esperan autoridades tamaulipecas hasta 3.2 millones de vacacionistas tan sólo en julio y agosto.

Miles de regios 'vuelven' a viajar por carreteras de Tamaulipas, ya sea rumbo a la frontera norte o a las playas del sur.

Lo anterior es signo de que están recuperando la confianza de circular por el vecino estado, y de que quedaron atrás los tiempos en que evitaban hacerlo por temor a la inseguridad.

Según expertos en seguridad, el flujo se ha ido incrementando desde el 2018 a la fecha, periodo que coincide con los tiempos en que ha mejorado la seguridad en dicho estado bajo el mando del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Ante esto, los mismos paseantes le piden al virtual mandatario, Américo Villarreal Anaya, que mantenga esos mismos estándares de seguridad para seguir teniendo la confianza de viajar vía terrestre sin el riesgo de ser presa de delincuentes.

El padre de familia, Leandro Ornelas, originario de Monterrey, viajó el pasado fin de semana a la Isla del Padre por carretera.

En el puente internacional de Reynosa dijo que en los últimos cuatro años es cuando ha visto mejoría en la seguridad.

"Vamos ahorita a la Isla del Padre con la familia, vamos nada más un fin de semana, pero vale la pena para relajarnos.

"La carretera estaba bien, está tranquila, está muy segura y no hay ningún problema, yo vine ahora por la de cuota, pero también he ido por la libre y en seguridad están similares, no vi gran cambio", explicó el automovilista.

En tanto, la sampetrina Rosa María Díaz, entrevistada también en el puente internacional de Reynosa, dijo que es importante que el gobernador entrante de Tamaulipas se coordine con su homólogo de Nuevo León para que sigan las condiciones de seguridad.

"La coordinación de carácter político entre el gobernador de Nuevo León y el nuevo gobernador de Tamaulipas es muy importante, que se pongan de acuerdo y vean la seguridad.

"Eso es fundamental en el país, no solamente en esta área, pero es fundamental la seguridad en Nuevo León y particularmente en Tamaulipas, para seguir viajando por carretera con seguridad", afirmó Díaz.

Eliud Peña, residente de Montemorelos, Nuevo León, también viajó con su familia para pasar unos días en Corpus Christi, Texas.

Y señaló que ya no le da miedo usar tanto las vías libres como de cuota para viajar a Reynosa y luego internarse a los Estados Unidos.

"Vengo desde Montemorelos y la carretera estaba bien tranquila, estaba muy sola, veníamos temprano por la libre y vamos a Corpus Christi de vacaciones", explicó.

Lo mismo ocurrió en Tampico, donde El Horizonte contactó a regios que llegaron a ese popular balneario en sus coches.

Un breve recorrido por la playa Miramar bastó para encontrar decenas de turistas de Nuevo León disfrutando las aguas cálidas del lugar.

"Monterrey está quemado completamente, por eso nos venimos aquí unos días, unas vacacioncitas que no nos hacen nada mal, a divertirnos un rato.

"Tengo dos días que me vine por carretera, está bien bonito, estoy muy a gusto, no me quiero ir, los tamales de aquí de la playa; bien bonita el clima muy templadita y el agua muy sabrosa, muy a gusto lo recomienda a claro, vénganse aquí a Tampico", dijo Joaquín Rodríguez.

Le va bien a Tamaulipas por los regios

Gracias a los regios, las autoridades de Tamaulipas se muestran optimistas, pues de acuerdo con estimaciones de la Secretaría Turismo de Tamaulipas llegarán al estado 3.2 millones de vacacionistas durante los meses de julio y agosto.

La derrama económica durante el verano que dejarán estos paseantes en toda la entidad se calcula en $3,000 millones de pesos.

Según autoridades turísticas, gran parte de esas ganancias y visitantes, son de Nuevo León.

De hecho, de los 3.2 millones de visitantes que tendrá el estado en verano, al menos el 50% se concentrará en la zona sur de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, de acuerdo con la Secretaría de Turismo.

Paseantes Solicitan se mantenga la seguridad

Los automovilistas entrevistados coincidieron en que se debe mantener el trabajo de seguridad que ha realizado el actual gobierno para que las carreteras no vuelvan a sufrir una crisis de seguridad.

Eduardo González, residente del Valle de Texas, que salió de Monterrey, señaló al respecto "que los gobiernos sigan con la seguridad como hasta ahorita va, que todo está muy bien y que ojalá y mejore. Si hay seguridad viene más gente del extranjero para acá".

"Definitivamente, para nosotros como turistas que entramos y salimos, para nosotros lo primordial para visitar México, para visitar la frontera es la seguridad, recuerde que en casa nos esperan", dijo el comerciante.

(Con información de Víctor Guerra, Elizabeth Cruz, y Bernardo Gallardo)