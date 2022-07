Registran filas para pipa de agua en Tierra y Libertad

Cerca de 100 habitantes de la colonia Tierra y Libertad hicieron una larga fila en espera de una pipa para surtirse de agua.

Cabe aclarar que los ciudadanos llevan cuatro días sin el líquido vital en sus casas, lo que ha causado molestias ya que han peregrinado por varias colonias para conseguir un poco de agua.

"Desde el viernes estamos sin agua, no me he ni bañado, de perdido con que nos llegue para llenar un bote y usarlo en el sanitario", opinó la señora María del Carmen.