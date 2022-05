Regresan regios a las iglesias sin cubrebocas

Este domingo los creyentes tuvieron la libertad de quitarse el cubrebocas en los eventos religiosos dentro de las iglesias.

A más de dos años de vivir con restricciones a causa de la emergencia sanitaria causada por la pandemia del Covid-19, finalmente los recintos religiosos ya tienen la oportunidad de recibir a sus fieles creyentes sin que porten el cubrebocas.

Este domingo en La Catedral y La Basílica de Guadalupe registraron eventos religiosos en los que los creyentes tuvieron la libertad de quitarse la mascarilla, mientras que otros decidieron continuar usándola.

El Horizonte realizó un sondeo en el que los asistentes revelaron que se sintieron mejor sin el tapabocas, ya que ahora se sienten mejor al respirar, lo que no sucedía cuando se lo colocaban, como ocurrió con la señora Margarita González, religiosa del grupo Sagrado Corazón.

“Yo creo que es muy importante que lo dejen a la libertad de las personas. Hay lugares que dicen: como usted guste”, opinó Juana Villarreal.

“¿A usted le gustaría dejar de usarlo?”, se le cuestionó a la mujer de la tercera edad; “sí, por supuesto, porque me molesta mucho, no puedo respirar bien, me cuesta mucho traerlo y me da muchísimo calor”, manifestó don Jorge Montemayor.

Jóvenes que acudieron a la Basílica de Guadalupe, dijeron que no utilizan el cubrebocas la mayor parte del tiempo, pues el calor de Monterrey es insoportable, tal cual manifestó Osiris Omar, quien agregó: “yo a mí ver, digo que no se ocupa (el cubrebocas), no lo necesito porque uno está bien de salud y todo. Casi ni me lo pongo, no lo uso porque está mejor así, me siento más libre porque está muy caluroso”.

Por su parte, Claudio Llanas, profesor y religioso, dijo que estas acciones son necesarias e invitó a las personas a no tener miedo de no portar el cubrebocas.