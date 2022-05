Renta departamento y lo despojan de sus pertenencias

A casi cuatro años de haber sido despojado sin orden legal del departamento en el que rentaba, Adrián Vega Rodríguez denuncia al dueño de este lugar ubicado en la zona de San Jerónimo, por haber cambiado las chapas y cerraduras sin aviso previo.

La víctima del despojo, quien debe tres meses de renta, relata que sus pertenencias se quedaron dentro del departamento.

El valor total de sus pertenencias da un monto de más de $400 mil pesos, pero hasta el momento no ha podido recuperarlas.



"Y hay una carpeta de investigación por apoderamiento y sustracción de mis pertenencias, esas pertenencias no me han sido devueltas, hay un inventario de poco más de 400 mil pesos que era el valor que todas esas pertenencias reunían y las pertenencias no me han sido devueltas", señaló.