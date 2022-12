Renuncia titular del diario oficial estatal, Verónica Dávila

La titular del Periódico Oficial del Estado, Verónica Dávila Moya, renunció a su cargo, acusando que los diputados del PRI y el PAN en una “ambición desmedida” buscan imputarla por no realizar la publicación de diversos decretos.

“Ante estos hechos de acoso e injusticia, he decidido presentar mi renuncia al cargo de responsable del Periódico Oficial del Estado, porque no voy a permitir que la mezquindad de los diputados del PRI y del PAN me quiten mi paz y la de mi familia, renuncio porque no voy a poner en riesgo mi estabilidad por culpa de la ambición desmedida de estos diputados”, dijo la titular del Periódico Oficial.