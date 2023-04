Reporta hija de maestro desaparecido poco avance en caso

“Lo quiero mucho, aquí estamos todas levantándonos todos los días, orando por él, que los estamos esperando y esperamos que regrese muy pronto”, expresó Olga, hija del profesor Menchaca.

Olga, hija del profesor Menchaca, asegura que a la Fiscalía General de Justicia le falta 'ponerse en los zapatos de la población', ya que a casi 1 año de la desaparición del profesor, no hay avances en el caso

“Le falta mucha empatía, comprensión, a lo mejor ellos no entienden lo que estamos viviendo, eso quiere decir que no lo están viviendo ellos tampoco, pero no por eso nos pueden dar la espalda … mi papá sigue siendo un ser humano”, dijo.