Reportan 4 mujeres detenidas; las llevan dentro del Palacio

Hasta el momento no hay un reporte oficial y no se ha informado más sobre las dos jóvenes que fueron detenidas e ingresadas al Palacio de Gobierno.

Tras desatarse la violencia al exterior de palacio de gobierno, cuatro mujeres reportaron haber sido atacadas y privadas de su libertad por la Policía Estatal.

Hasta el momento se desconoce la ubicación de dos jóvenes que fueron detenidas e ingresadas al Palacio de Cantera, una de ellas es menor de edad, de la cual, se desconoce su nombre.

"No fui detenida, fui golpeada y arrastrada hacia adentro, estábamos transmitiendo desde nuestra página, estaban transmitiendo y mi esposa Nadia estaba con las manos levantadas, la estaban empujando y de pronto la agarraron los policías, la sustrajeron, la arrastraron, yo me di cuenta y solté mi teléfono, traía mis lentes y me los tumbaron para luego pisarlos; yo hice todo mi esfuerzo para poder rescatar a mi esposa que se la estaban llevando para adentro del Palacio, y ya cuando estaba tratando de ingresar fue cuando me golpearon y me rasgaron la ropa", fue el testimonio de la activista Jenifer Aguayo, quien aseguró que ella y su esposa recibieron un mejor trato por ser una personalidad conocida, pero que las otras dos chicas con quienes también aseguró interactuar no pudieron recibir el mismo trato.

Los padres de Cecilia, una de las dos jóvenes detenidas por la policía, fueron a revisar al "Alamey" y autoridades les información que no llegó a ese lugar. Revisaron la ubicación GPS del celular de Cecilia y aseguran que la policía le está "dando vueltas" por la ciudad.

Cuando el colectivo intentó ingresar al Palacio de Cantera de forma pacífica, se les negó el paso por parte de policías mujeres que reguardaban la entrada.