Reportan agresiones con bates a internos en rehabilitación

Un grupo de jóvenes fueron el blanco de un ataque a 'batazos' por parte del personal de seguridad de un centro de rehabilitación en Escobedo.

Los internos del lugar conocido como 'Ayudar a los Adictos', presuntamente se defendieron al ser agredidos con palos y bates de beisbol por parte de los uniformados.

Según la investigación, los hechos ocurrieron en un anexo localizado en la calle Puebla 212 en la colonia Celestino Gasca, en el municipio antes mencionado.

Por versión de los afectados, el personal de seguridad los atacó ante su negativa de irse a dormir.

Esto desencadenó una agresión contra uno de los internos, lo que desató que varios jóvenes intervinieran en su defensa.

Durante la riña, 19 de los internos escaparon del inmueble, lo que provocó que la movilización de elementos municipales de Escobedo y de la Policía Ministerial se hiciera en el sitio.

Durante el operativo, la policía detuvo a ocho empleados de seguridad y rescató a 19 internos, los cuales trasladaron al C4 de esa ciudad.

Según pudo constatar El Horizonte, la mayoría de los jóvenes presentaba hematomas en espalda, brazos, piernas y cabeza.

Asimismo, los médicos de guardia en Escobedo constataron que algunos de los internos sufrieron heridas en las muñecas.

Uno de los internos, originario de Tamaulipas, rindió una entrevista de los hechos a El Horizonte, donde aseguró que siete policías lo atacaron.

'Fueron siete los que me atacaron, me golpearon con palos y por los golpes me desmaye', aseguró.