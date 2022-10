Reportan animales en escuela primaria de San Nicolás

Padres de familia de la primaria Profesor Taurino F. González reportaron la presencia de animales en el recinto escolar debido a la maleza crecida dentro del plantel, la cual no ha sido atendida por las autoridades correspondientes.

Cabe mencionar que el centro de estudios se ubicada en la calle Lago de Palmas de la colonia Tacuba en el municipio de San Nicolás.

Por su parte, la directora de la primaria quien responde al nombre Patricia Ojeda Díaz asegura que es falso que existan animales dentro de la escuela, sin embargo, fue desmentida por las mismas madres de familia.

'Las familias que viven aquí alrededor si han comentado que si hay y son familiares de los niños que viven aquí a lado y los han visto (animales) y no creo que estén echando mentiras', expresó.

Asimismo, Ojeda Díaz realizará una actividad de limpieza en la primaria, donde se premiará con $500 pesos en efectivo al grupo con mayor afluencia que asista a realizar labores de retiro de hierba, actividad que es reprobada por los padres.

'Vamos a limpiar nosotros el sábado o domingo, como dijo la señora, vamos a venir nosotros, ¿y si nos pica?... Yo digo que está mal, si podemos venir a ayudar pero el municipio es el que tiene que venir a limpiar ello que tienen la posibilidad de máquinas y todo, nosotros no tenemos máquina', señaló la señora Rosy.

Además, la directora de la primaria mencionó que si no hay respuesta de los padres en esta actividad se tomarán fondos de las cuotas escolares para poder atender dicho incidente.

'¿Si los papás no deshierban nadie lo va a quitar?... No, sí se tiene que quitar, se tiene que pagar, claro. ¿Los papás lo van a pagar?... Con lo que han aportado los papás… ¿De las mismas cuotas escolares?... Sí, claro de ahí, pero primero queremos ver la respuesta, si no hay respuesta se va a pagar con las cuotas', detalló la directora de la escuela.