Reportan lesionado en Salinas Victoria

La victima supuestamente fue atacada a balazos en dicha localidad.

Delincuentes armados provocaron terror en la colonia Bosques de los Nogales en Salinas Victoria al atacar un campo deportivo y una casa particular, fue alrededor de las 11:00 de la noche de ayer miércoles cuando supuestamente comenzó el ataque.

El incidente dejó a una persona lesionada, misma que fue alcanzada por una bala; se trata de un hombre que se encontraba en un campo deportivo en dicha colonia.

La víctima fue impactado en la cabeza y se desvaneció ante la mirada del resto de los asistentes, debido a esto personal y socorristas de Protección Civil del municipio y elementos de la Policía arribaron al lugar.

En el sitio los paramédicos encontraron agonizando a la víctima, el cual fue trasladado de urgencia al hospital dónde su estado de salud es reportado como delicado.

No conformes con esta agresión, los gatilleros circularon por varias calles de este sector realizando disparos al aire; posteriormente llegaron hasta la calle Azalea y atacaron un domicilio particular, en dicho sitio no se reportaron heridos o fallecidos.

Tras esto los delincuentes se dieron a la fuga y a pesar de la supuesta movilización de efectivos, se burlaron del cerco policíaco.