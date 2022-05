Reporte Covid se dará solo los jueves

El gobernador de Nuevo León, Samuel García anunció que la Secretaría de Salud dará a conocer el reporte Covid los días jueves y este se basará principalmente en un reporte semanal en donde se den promedios enfocados a las hospitalizaciones.

Durante rueda de prensa señaló que se decidió cambiar el método tras una reunión con el gabinete, en donde se habló que los indicadores más fuertes son las hospitalizaciones y las personas conectadas a un ventilador.

"El jueves tuvimos reunión de gabinete y le decía a Alma que hay que cambiar el método, porque hoy en día lo que realmente pesa para tomar una decisión de Covid, lo que el Comité de Seguridad de Salud me indica es los hospitalizados, no los contagios, parece que no para esto, es una pandemia y va haber contagios todos los días de aquí en delante.

"Lo que vamos a estar sacando no es los contagios, porque eso no nos ayuda, no nos indica, día a día, cómo vamos, entonces vamos a estar haciendo promedios de Covid y lo que vamos a estar anunciando es el tema de camas, pero ya no diario", indicó García.