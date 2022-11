Respalda Movimiento Ciudadano presupuesto de ingresos

La funcionaria Norma Benítez justificó los incrementos que se plantean a las plataformas como Uber, los casinos, al alcohol, a placas foráneas, entre otros.

En el presupuesto de ingresos de Nuevo León para el 2023, el estado propone incrementar algunos impuestos y derechos, lo cual, según la bancada de Movimiento Ciudadano, en realidad es una actualización y el dinero se usará para fines sociales.

Dichos incrementos que propone el estado están el aumentar de 1.5% a 3% el cobro por viaje en plataformas como Uber y DiDi y subir de 10% a 15% el cobro por apuestas en casinos. Esto está contemplado en el proyecto de Presupuesto de Ingresos del 2023 y la Ley de Hacienda del Estado.

Ante esto, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, la diputada de Movimiento Ciudadano, Norma Benítez, justificó los incrementos que se plantean a las plataformas como Uber, los casinos, al alcohol, a placas foráneas, entre otros.

La también diputada de Movimiento Ciudadano señaló que estos impuestos ayudarán a que se puedan seguir realizando programas de apoyo para atender las diferentes problemáticas en el estado.

“No son impuestos nuevos, son actualizaciones, en cuanto al tema, a las plataformas de Uber, los casinos, son actualizaciones para tener una mayor recaudación, sobre todo para que los programas sociales continúen dentro de este gobierno del nuevo Nuevo León.

“Creo que va a estar encaminado y dentro de los ajustes que vienen dentro de estos impuestos va a ser para el bien de la población de Nuevo León, como lo hemos visto reflejado en este 2022.

“Recursos para niñas y niños con cáncer, recursos para mujeres con cáncer, para estancias infantiles, escuelas con una ampliación en sus horarios”, dijo la presidente de la Comisión de Presupuesto.

En la parte del Paquete Fiscal que envío el gobernador Samuel García se busca cobrar más a emisiones de constancias educativas, aplicaciones de taxi como Uber, cuotas de alcohol y a un permiso para autos con placas foráneas.

De acuerdo a Benítez el ejecutivo, a cargo de Samuel García, se envío una parte del Paquete Fiscal 2023 a los diputados, por lo que la segunda parte la tendría que estar enviando antes del 20 de noviembre, por lo que aseguró que no cae en ilegalidad.

Los alcaldes habían señalado que si no se entregaban los fondos antes de que terminara el plazo promoverían controversias constitucionales y plantearán reformas ante el Congreso Local para quitarle facultades financieras al Ejecutivo.

- Critican panistas la presentación del paquete fiscal



El líder del PAN en el Congreso, Carlos de la Fuente, criticó que el estado haya presentado una primera parte del paquete fiscal sin antes avisar a la Comisión de Presupuesto, ni sostener diálogos con los legisladores sobre el incremento en diversos impuestos.

Además, calificó de irrespetuosa la manera en que les fue notificado la entrega deel proyecto para el 2023.

“Es una falta de respeto, primero para la presidenta de la Comisión, el no estar enterados de cuándo se va a presentar el Paquete Fiscal y no compartirlo con los miembros de la Comisión.

“No habíamos hecho una reunión de trabajo oficial donde pudiéramos ver cómo venia la propuesta, se me hace de kínder que vengan a traer un paquete sin avisar y sin traerlo consensado”, lamentó.

En ese sentido, el diputado aseguró de manera preliminar que no están de acuerdo con los incrementos contemplados, como la expedición de constancias educativas y el permiso especial para que automóviles con placas foráneas circulen en Nuevo León.

“De entrada te digo que no estaría de acuerdo, habría que observarlo, espero que algún día nos citen para platicar y si no, pues nosotros determinaríamos qué vamos a hacer; de entrada, como no está platicado no está autorizado.

“Este es el gobierno de los aumentos, ya aumentó el camión, el metro, el agua, ya tenemos el impuesto verde”, criticó.