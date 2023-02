Respaldan empresas locales ley para regular elevadores

Luis Susarrey señaló que la próxima semana se espera comenzar con las mesas de trabajo en las que se convoque a las empresas de elevadores.

Tras presentar la iniciativa de reforma a la Ley de Protección Civil para regular a las empresas que operan e instalan elevadores, el diputado local del PAN, Luis Susarrey reveló que ya tuvo acercamientos de las compañías locales de elevadores las cuales están a favor de la propuesta.

Señaló que la próxima semana se espera comenzar con las mesas de trabajo en las que se convoque a las mismas, además de multinacionales, alcaldes, distribuidores, propietarios de los edificios y desarrolladores para discutir las modificaciones a la normativa.

“Lo que veo es que las empresas locales sí buscan que tengamos un marco jurídico y que se regule el tema, no así, -hasta ahorita-, no he recibido algún comentario de apoyo por parte de las empresas internacionales.

“Lo que pasa es que más allá de algunas empresas pequeñas han comentado que batallan igual que algunos clientes con las grandes empresas, porque les dicen que no se dan abasto, pero eso no lo sabremos hasta tener las mesas de trabajo”, detalló el legislador.

El pasado 3 de febrero, El Horizonte publicó que las compañías responsables de los elevadores castigan a los condominios regios con sus fallas en el servicio, altos costos de contratos y el riesgo de accidentes por la falta de atención.

En Nuevo León son cinco las empresas que fabrican y prestan el servicio de elevadores entre las que se encuentran TysennKrupp, Otis, Mitsubishi Electric, KONE y Schindler.

“Lo que hoy sabemos es que no se está prestando un buen servicio en muchos de los casos y pues está poniendo en riesgo, la integridad física de muchas personas y la vida inclusive”, sostuvo Susarrey.

Añadió que la propuesta que presentó el 9 de febrero ya pasó a la Comisión de Legislación, por lo que está a la espera de que se convoque a las mesas de trabajo.

“Ahorita más que a favor en contra, todos coincidimos, -eso es un hecho-, en que hace falta una regulación, entonces creo que eso es un buen principio ya en los comos, pues habrá tiempo de discutir”, concluyó el diputado panista.