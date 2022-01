Responde Samuel a exhortos del DIF y Derechos Humanos

El gobernador argumentó que se hizo lo que dicta el Artículo 27 de la Ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Ante los exhortos y recomendaciones que el DIF Nacional y las Comisiones de Derechos Humanos estatal y nacional hicieron al Gobernador, Samuel García, este aseguró que ya fueron contestados.

Al ser cuestionado tras convivir con un menor de 10 meses de edad durante un fin de semana, el mandatario respondió que no se violó ninguna ley.

"Ya se contestaron todos los exhortos, ya se contestó al DIF Nacional, Derechos Humanos local y Nacional", afirmó el gobernador.

"Es una figura que tiene más de 30 años de existencia -solo que ahora fue muy rimbombante- que han utilizado cientos de familias, lleva el DIF 30 años dando esa apertura de que muchos niños que no tienen familia o no está identificada, no por eso se les prive estar con otra", explicó el mandatario.

Añadió que dentro de la respuesta a las instancias, se argumentó que se hizo lo que dicta el Artículo 27 de la Ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

"Todo está legal, por eso para mí incluso es ya ´ridículo´ que otros partidos digan que se trata de un delito, por dios, no ocupas ni tener primaria; es por sentido común que dar amor y cuidar niños jamás va a ser un delito", dijo Samuel García.

Indicó que también se expuso como prueba un programa federal denominado "Corazones en Acogimiento".

"Es exactamente el mismo de Nuevo León, entonces decimos: ¿cómo es posible que te alerte a ti DIF Nacional por un programa que llevas implementando en todo México y en la Ciudad de México", cuestionó el gobernador.

"No es exprés, tampoco es un permiso especial. Hay cientos de casos idénticos y ahora que ya me metí de lleno con la Procuradora, vamos a tener las mesas de trabajo con el Poder Judicial, Poder Legislativo, Jueces de lo Familiar y la gente del DIF", remató.