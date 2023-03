Responde Samuel con humor a criticas de su inglés

Luego de convertirse en tendencia en Twitter al ser criticado por la pronunciación de su inglés durante una ponencia en Estados Unidos, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, respondió con humor.



El mandatario estatal acudió a Nueva York a la Asamblea General de las Naciones Unidas la semana pasada, en donde compartió en el idioma inglés las medidas que está implementado en la región para solventar la escasez del vital líquido.

Un medio de comunicación nacional retomó el video y afirmó que 'el inglés de Samuel García deja mucho que desear'.

Por su parte, el gobernador regiomontano respondió con bastante sentido del humor a las críticas por su acento en el idioma inglés, jugando a hacerse el ofendido y replicando la famosa frase de Ricardo Anaya (PAN).

“Prometo mejorarlo because this is INSULTING and UNACCEPTABLE”, escribió en su cuenta de Twitter.