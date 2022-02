Responde Samuel a vecinos por negativa a línea del metro

Los afectados, provenientes de varias colonias del sur del estado no están de acuerdo con la construcción, pues argumentan esto congestionaría más

Monterrey, Nuevo León.-Luego de diversas protestas que vecinos de las colonias del Sur de Monterrey hicieron en contra de la construcción del metro elevado, el Gobernador del Estado ya respondió.

En su mensaje durante el evento de Acuerdo Verde, el Mandatario Samuel García, dijo que aunque los vecinos han sugerido hacer el metro subterráneo, este no será posible por su costo.

"Algunos vecinos dicen: no las quiero, las quiero subterráneas o mejor no lo hagas. A ellos de manera respetuosa me dirijo para decirles que una línea por abajo es inviable, cuesta el triple. En el mundo son trenes ligeros elevados", sostuvo

Recordó que la propuesta de otras dos nuevas líneas son para aligerar la carga vehícular que hay en la ciudad y al mismo tiempo disminuir la contaminación.

"Empezamos firmes diciendo: vamos por el transporte público masivo que no habíamos tenido en 15 años, ¡dos líneas del metro!", afirmó

"Si queremos realmente corregir la contaminación del sur de la ciudad, se necesita el metro"

Una de las líneas será edificada sobre la avenida Garza Sada y llegará hasta Mederos, mientras que la otra llegará a Santa Catarina.