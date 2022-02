'Retraso por clases a distancia es de 3 años': estudio

Kumon concluye que el 70% de los estudiantes de educación básica de NL presenta problemas en comprensión de lectura como en matemáticas

La falta de clases presenciales en Nuevo León no dejaron buenos resultados, ya que desde que se implementó el trabajo escolar a distancia por la pandemia de Covid, los alumnos presentaron un retroceso.

El no estar yendo a las aulas desde hace casi dos años ha provocado que los alumnos de educación básica del estado de Nuevo León registren un retraso de tres años en sus conocimientos, según un estudio, el cual advierte que esto tendrá repercusiones a futuro, cuando lleguen a nivel superior.

Ante esto, organizaciones civiles llamaron al estado a no pensarle más en reabrir las escuelas y hacer que las clases presenciales sean obligatorias porque dijeron que el daño "ha sido monumental".

Por ejemplo, un niño que actualmente cursa sexto año de primaria tiene el nivel de conocimiento de uno de tercer grado y el de tercer grado de uno de primer grado.

El estudio fue elaborado por la consultoría "Kumon", especializada en educación extraescolar, el cual arroja que hasta el 70% de 1 millón 050,000 alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria que hay en el estado sufrieron afectación en sus conocimientos por haber dejado de ir a las aulas.

"A los de sexto año ya se les olvidó cómo hacer quebrados; tienen problemas en comprensión de la lectura y en matemáticas, áreas del conocimiento donde el nivel académico se ha retrasado hasta tres ciclos escolares", dijo en entrevista con El Horizonte, Ana Cecilia Escobedo Furukawa, gerente para el área de consultoría de dicha empresa.

El estudio se hizo realizando, en Nuevo León, 1,000 pruebas a niños de todos los niveles en los últimos tres meses.

Según la investigación, antes de marzo del 2020, que fue cuando se decretó el cierre de escuelas por la pandemia del Covid-19, el Banco Mundial y la Unesco estimaban que en México el 55% del alumnado de educación elemental tenía deficiencias y rezago en lectura de comprensión, pero ahora esa cifra, en el estado subió a 70 por ciento.

Estos alumnos, dice el estudio, no son capaces de entender un texto de extensión moderada.

"Para recuperar el nivel que existía antes de 2020, es fundamental que los alumnos tomen clases extraescolares y fortalezcan sus habilidades de aprendizaje, de lo contrario, los alumnos verán afectado su proceso educativo cuando cursen preparatoria o licenciatura", señaló la experta.

En marzo del 2020, las escuelas de Nuevo León, como las del país, fueron cerradas por la pandemia del Covid-19.

Desde entonces, no han reabierto en su totalidad pues actualmente prevalece el sistema híbrido y voluntario, es decir, con clases a distancia y presencial, pero sólo para el que lo desee.

El pasado martes, el gobernador, Samuel García, dijo que espera que hoy el Consejo de Seguridad en Salud, le autorice reabrir todos los planteles el lunes y hacer las clases obligatorias.

Y es que, según la experta, la educación a distancia en el nivel básico nunca fue efectiva porque en casa los niños tienen muchos distractores que les impiden concentrarse, además que muchos carecen de las habilidades para aprender a través de aparatos electrónicos pues estaban acostumbrados a recibir la enseñanza de una persona.

"Es importante mantener que se enfoque en sus concentraciones, mantener un ritmo de trabajo porque ya no hay alguien que está al lado de ti que te va marcando la pauta", dijo.

Lo advertimos, señalan ONG´s

Organizaciones civiles, que siempre pugnaron por la apertura de las escuelas, indicaron que siempre advirtieron del grave daño que representaba el tener las escuelas cerradas.

Por lo tanto, apoyaron el que ya se regrese a clases el próximo lunes de manera obligatoria y pareja.

De hecho, el 8 de julio del 2021, El Horizonte publicó que precisamente las ONG´s como Promoción de Paz y Niñez Esencial documentaron casos de niños de segundo de primaria que no sabían leer ni escribir a pesar de ya estar en edad debido precisamente a que no conocían lo que era una escuela ni tenían contacto con sus maestros.

Consuelo Bañuelos, fundadora de Promoción de Paz, indicó que las clases a distancia son un fracaso en México y el mundo en cuanto a la educación básica, por lo que es más dañino estar fuera de la escuela que dentro.

"En los procesos básicos, los niños están teniendo muchos problemas para aprender a leer, para aprender a escribir, para aprender las operaciones aritméticas básicas, para obtener los conocimientos básicos además de la socialización que es indispensable para su crecimiento, pero entonces al no tener esa posibilidad imagínate el retraso que vamos a estar teniendo en las generaciones venideras.

"¿Cómo se van a recuperar para poder adquirir otras competencias? Otros conocimientos ya sean técnicos o de mayor alcance académico, entonces este es un tiempo que no se va a poder recuperar, ahorita no lo estamos viendo porque todavía estamos con demasiada preocupación por la pandemia misma", cuestionó la activista.

En tanto, Zally Alanís de "Voz de la Infancia" dijo que es necesario el retorno a los planteles debido a que además del aprendizaje básico, los niños obtienen otras habilidades que no se consiguen de manera remota.

"Se sabe que un salón está incluso diseñado para que el niño aprenda mejor, entonces no es lo mismo estar en la escuela en un ambiente, que no solamente aprenden conocimientos técnicos, sino también aprenden otras habilidades como la convivencia, la competitividad, el trabajo en equipo, etcétera; entonces todas esas cosas están faltando cuando los niños no pueden acudir presencialmente", concretó.

Proponen Clases de intercesión

La experta señaló que para recuperarse, es necesario que el estado implemente un programa de intercesión, es decir, que se ofrezcan cursos para actualizar a los menores.

Tal situación ya ocurre en Texas, Estados Unidos, donde a los menores se les trata de "refrescar sus conocimientos" y encaminar a los nuevos cursos.