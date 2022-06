Revela Mariana Rodríguez testimonio de menor maltratado

El testimonio de un menor, quien era golpeado y quemado por sus padres, fue revelado por la titular de la oficina 'Amar a Nuevo León', Mariana Rodríguez.

La también esposa del Gobernador Samuel Garcia, mostró imágenes de la espalda y piernas del menor donde se pueden apreciar diversas heridas.

"Mi mamá me pegó en la mano, como no se acordó que ella me prestó el balón para salir a jugar con mis amigos, ella no se acordó"