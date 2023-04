Revelan audio de lo que habría ocurrido con Bionce

Un audio en una conversación reveló lo que supuestamente le ocurrió a Bionce Cortes, la joven que desapareció este 12 de abril.

Un video en poder de El Horizonte reveló un audio de lo que supuestamente le ocurrió a Bionce Cortes, la chica que fue reportada como desaparecida este pasado 12 de abril.

Cabe recordar que la joven de 20 años llegó al municipio de China en las vacaciones de Semana Santa para visitar a sus familiares y presuntamente andaba acompañada de un grupo de cinco amigos, hombres y mujeres, los cuales hasta el momento no han brindado información de su paradero.

Uno de los testigos que se encontraba con Bionce y otros amigos, narró lo que presuntamente le pudo haber pasado a la joven. De acuerdo con el audio, Bionce se encontraba a bordo de una camioneta que estaba haciendo piruetas a gran velocidad, pero saltó cuando aún estaba en movimiento, siendo presuntamente atropellada. Una persona que identifica como Martín se habría llevado a Bionce con rumbo desconocido.

A continuación dejamos el audio íntegro presuntamente de uno de los testigos que estuvo con Bionce, después de que su hermana le dijera que ya le habían dicho lo que pasó, '¿A dónde se llevó el chavo a Bionce?, se lee en parte de la conversación por Messenger.

'Mira te voy a contar toda la historia como estuvo. Dejamos a Giovanni y al 'Negro' (Martín) por su troca negra, en ese momento nosotros ya nos íbamos a bajar por la puerta de atrás y en eso pues yo estuve en el momento, aquel le pisa a la troca y yo me voy con la puerta abierta y no la pude cerrar porque iba demasiado recio la verdad y estaba dando vueltas. En eso tu hermana (presuntamente Bionce) pues saltó y pues se dio cuenta Martín y se frenó en una esquina, y en ese momento yo todavía traía la puerta abierta, en eso yo me bajo en las correderas y me fui con Adriana, nos fuimos como tres cuadras derecho y nos metimos a una casa, una casa verde que hay en una esquina ahí y pues ahí nos ayudó la señora, en eso le marcamos al 'Negro' que pasara por nosotros y ya de ahí Martín se reversió y fue con la muchacha y ya ni supe para dónde se la llevó la verdad'.

Realizan cateos para localizar a Bionce

Durante este viernes, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron cateos en dos ranchos del municipio de General Bravo como parte de la búsqueda de la joven Bionce Amaya Cortez.

Te puede interesar: Encuentran cuerpo de mujer en quinta de General Bravo

Personal de Servicios Periciales arribaron para recolectar evidencias en los lugares inspeccionados como parte de la investigación para dar con su paradero.

En el cateo en una quinta de General Bravo a dos kilómetros de la cabecera municipal, elementos de la Fiscalía y el Grupo de Búsqueda de Personas Extraviadas localizaron el cuerpo sin vida de una mujer.

En el lugar trascendió que podría tratarse de la joven desaparecida desde el pasado 6 de abril.

Sin embargo las investigaciones continúan para establecer la identidad de la persona encontrada muerta.

En el lugar trabajan elementos de Servicios Periciales y ya se encuentra la unidad del Servicio Forense.

Con información de Info7.mx.