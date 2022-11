Rodada biker termina en tragedia en Túnel de la Loma Larga

La versión regia de la rodada del terror por motivo de las festividades de Halloween, no estuvo exento de accidentes y uno de ellos fue captado en video

Monterrey.- Las rodadas bikers por motivo de Halloween desataron cierto caos y anarquía en diversas zonas de la república como en la Ciudad de México, donde cientos de motocicletas fueron requisadas por las autoridades debido a las múltiples infracciones cometidas por sus pilotos.

Sin embargo, la sultana del norte no se quedó atrás y pese a que no destacó por infracciones al reglamento de tránsito, la rodada por las fechas de Día de Brujas en Monterrey no quedaron exentas de accidentes.

Uno de ellos se registró en pleno Túnel de la Loma Larga, el cual es una importante arteria que conecta al municipio de San Pedro Garza García con Monterrey.

Y es que por si la gran cantidad de motoristas que abarrotaron el túnel no era suficiente, la carpeta asfáltica estaba resbaladiza debido a que en la urbe regia se habían registrado lluvias en diversas zonas.





En un video que fue subido a la plataforma TikTok por el usuario @alandavila780, se puede observar el momento exacto en que varios motociclistas derraparon e impactaron cerca de la salida del Túnel.

Aunado a ello, en Facebook, hubo quien comentó que una joven de unos 16 años, resultó herida durante el choque múltiple.