Ruta 228 desatiende a usuarios por cubrir ruta embargada

Más de dos horas de espera para abordar un camión es lo que tienen que sufrir los usuarios de la Ruta 228 después de que la empresa transportista decidiera cubrir el trayecto de la recién embargada Ruta 131.

En la colonia Valle Soleado, a la altura de la avenida Ruiz Cortines, la frecuencia de paso de la 228 cayó drásticamente, además, el nuevo recorrido desconcertó y confundió a los usuarios.

Durante un recorrido realizado por El Horizonte se pudieron constatar diversas paradas con grandes cantidades gente esperando.

Incluso, hubo quienes tuvieron el infortunio de no lograr abordar el primer camión que pasó debido a lo lleno que iba la unidad.

"Ya no me dejaron subir, ya tenemos mucho aquí, como dos horas y no; es que hay mucha gente y todos pasan llenos y no se paran entonces ahorita que hubo camión ya no cupimos" lamentó un usuario.