Salario mínimo: no alcanza ni para las verduras y frutas

Monterrey, Nuevo León.-Ante la evidente alza que han sufrido los precios de alimentos de consumo básico como lo son el tomate, la cebolla, el aguacate, el limón y la papa, amas de casa y clientes aseguraron que el salario mínimo no alcanza para adquirirlos.

"No la verdad no alcanza porque ya aumentó mucho, ósea ahorita por decir el aceite está en treinta y cinco el más barato y la verdad está aumentando muchísimo todo lo que es el tomate, lo básico, está aumentando mucho. Por más que suban, la verdad no se alcanza para cubrir la semana o así, ósea. Y más con el salario mínimo que tenemos entre mil, mil quinientos la verdad no alcanza"