Salen regios a festejar el Día del Padre

Sin perder la tradición. El rey de la casa fue consentido este domingo por el Día del Padre.

Miles de familias salieron de paseo por la ciudad a festejar el Día del Padre, una fecha especial de la cual no pierden la oportunidad de celebrar.

Ricardo y su familia fue uno de ellos, que acudió a desayunar a uno de los restaurantes más importantes de la ciudad de Monterrey.

Aunque aún son pequeños, no olvidaron su detalle.

"Todavía no me han comprado nada, es que están chiquitos... bueno mi hijo que me regaló un cuadro que hizo en el kinder", dijo.